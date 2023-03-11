جامعة المنصورة تفوز بـ23 مشروع تخرج بقيمة مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمي

قدّم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة لطلاب الجامعة لحصولهم علي عدد متميز من مشروعات التخرج الممولة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية جوائزها السنوية لتمويل مشاريع التخرج بالجامعات المصرية حيث فازت جامعة المنصورة بعدد 23 مشروع تخرج بقيمة إجمالية تصل إلى مليون جنيه مصري.

وتقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعمًا لمشاريع التخرج التي تحقق رؤية مصر 2030 وتساعد في تقديم حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع بما يخلق نوعًا من التكامل بين الجامعة والمجتمع.

الجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين علي المشاريع من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات.