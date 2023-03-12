برلماني: لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.. فيديو

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة توقف خدمة المحافظ الالكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، قائلا "لا صحة لوقف تلك المحافظ الالكترونية وكل ما يتم إطلاقه هو شائعات فقط".

وأضاف "أحمد بدوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اي تطيبق لابد وأن يحصل على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام والجهاز القومي من تنظيم الاتصالات حتي يكون بالشكل القانوني السليم، ومن يخالف ذلك فتكون منصات للنصب الالكتروني فقط.

وتابع النائب أحمد بدوي، أنه يشكر رئاسة مجلس الوزراء على الجهود التى تقوم بها من أجل صد الشائعات والرد عليها أول بأول حتي لا يحدث بلبلة وسط المجتمع المصري، موضحا أن المحافظ الالكترونية تجد دعم كبير من الدولة.