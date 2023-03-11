مصر تحصد لقب كأس العالم للقوة البدنية

حصد المنتخب المصري للقوة البدنية الدرع العامة والمركز الأول ببطولة كأس العالم والتي احتضنتها مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

وحصل الفراعنة على كأس المركز الأول بعد تصدرهم جدول الميداليات.. وحل خلفهم المنتخب الروسي في الوصافة فيما جاء المنتخب الإيطالي في المركز الثالث.

وسلم كؤوس البطولة للدول الفائزة الأمريكي مايك سويني رئيس الاتحاد الدولي الذي أشاد بالتنظيم وقدرة مصر على استضافة البطولة في هذا الوقت الضيق عقب سحبها من روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشارك في البطولة 469 لاعبًا ولاعبة من 19 دولة وهم: "روسيا – إنجلترا – إيطاليا – نيجيريا – مقدونيا – بولندا – صربيا – المجر – الهند – كازاخستان- لبنان – فلسطين – العراق – سوريا – اليمن – أذربيجان – فنلندا – الجزائر – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".