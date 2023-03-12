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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

بمناسبة عيد الأم..خصم
بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

تعد جوالات آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

 

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على جوال iPhone 12 بسعر رخيص على موقع Sharafdg بدولة عمان ،  بقيمة 38% ليصل سعره بعد التخفيض إلى سعر 249 ريال عماني.

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

مواصفات جوال iPhone 12

 

يتوفر جوال iPhone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

بسعر أرخص.. موبايل فلاجشيب يمكنك شراؤه بدلا من iPhone

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يأتى جوال iPhone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن خفيف وسمك رفيع، كما أن الشاشة قوية بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، ويأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار.

 

يقدم جوال iPhone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f  وتدعم Flash LED و OIS  بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي جوال iPhone 12 على بطارية سعة 2815 مللى أمبير، و تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

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