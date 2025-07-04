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رئيس المحكمة العربية للتحكيم: نشكر الرئيس السيسي لتخصيص مقر دائم لنا بالقاهرة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المحكمة العربية للتحكيم: نشكر الرئيس السيسي لتخصيص مقر دائم لنا بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعرب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بتخصيص مقر دائم للمحكمة في قلب العاصمة المصرية القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا واستراتيجيًا لمنظومة التحكيم العربي، وتؤكد حرص الدولة على تعزيز مؤسسات العدالة الإقليمية.

تسوية النزاعات في العالم العربي

وأكد سلطان، خلال حديثه مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المقر الجديد يُعد نقلة نوعية في مسيرة المحكمة، ويعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدور المحكمة القانوني والوطني في خدمة قضايا التحكيم وتسوية النزاعات في العالم العربي.

وأضاف أن توقيت الإعلان عن المقر؛ يأتي متزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى "ثورة 30 يونيو" و"يوم الشباب"، ما يرسخ رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم مؤسسات العدالة وتمكين الأجيال الجديدة على حد سواء.

وشدد على أن المحكمة ستظل نموذجًا للعدالة المستقلة والتكامل العربي في مجال التحكيم.

المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة العربية للتحكيم تسوية النزاعات في العالم العربي

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