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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الرياضة: الرئيس السيسي أطلق رؤية واضحة منذ 2014 تركزت على الشباب والمرأة

وزير الشباب
وزير الشباب
قسم التوك شو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنّه شهد عن قرب مراحل متعددة في ملف الشباب والرياضة على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه تابع هذا القطاع قبل وبعد ثورة 30 يونيو التي صنعت مستقبل مصر.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات كانت متوازية، حيث شهد كل قطاع نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، من بينها قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق رؤية واضحة منذ عام 2014 تركزت على الشباب والمرأة، مؤكدًا أن هذا الدعم والتوجيه المباشر من الرئيس ساهم في تغيير واقع الشباب وتمكين المرأة المصرية بشكل كبير، موضحًا، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير بيئة ملائمة لتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية.

تمكين ملموس لشريحة الشباب

وأشار الوزير إلى أن القطاع الشبابي والرياضي شهد نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح هناك اهتمام حقيقي وتمكين ملموس لشريحة الشباب والمرأة على حد سواء، معربًا عن تفاؤله بما تحققه مصر في هذه المجالات في المستقبل القريب، مع استمرار دعم القيادة السياسية والرؤية الواضحة للتنمية.

الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي ملف الشباب 30 يونيو ثورة 30 يونيو

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