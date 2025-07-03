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رسميًا.. الشباب السعودي يعلن تعاقده مع الإسباني إيمانول ألجواسيل مديرًا فنيًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. الشباب السعودي يعلن تعاقده مع الإسباني إيمانول ألجواسيل مديرًا فنيًا

الإسباني إيمانول ألجواسيل
الإسباني إيمانول ألجواسيل
إسلام مقلد

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني السابق لفريق ريال سوسيداد، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل 2025-2026، خلفًا للمدرب التركي فاتح تيريم، الذي انتهت مهمته مع "الليوث" بعد فترة قصيرة بدأت في يناير الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد، تحت عنوان: "من سان سباستيان إلى الرياض.. ألجواسيل مديرًا فنيًا لليوث"، في إشارة إلى انتقال المدرب من مسقط رأسه في إقليم الباسك الإسباني إلى العاصمة السعودية.

ولم يفصح نادي الشباب عن تفاصيل العقد، إلا أن تقارير صحفية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاق مع ألجواسيل يشمل توقيع عقد يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، حال نجاح الطرفين في تحقيق الأهداف الفنية المرجوة.

ويمتلك ألجواسيل سيرة تدريبية مميزة، حيث تولى تدريب ريال سوسيداد منذ ديسمبر 2018 وحتى نهاية الموسم الماضي، وحقق مع الفريق الباسكي عدة إنجازات لافتة، أبرزها التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2020، إضافة إلى قيادة الفريق نحو التأهل المنتظم للبطولات الأوروبية، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2023-2024.

ويأمل نادي الشباب في أن يساهم المدرب الإسباني بخبرته الأوروبية في إعادة الفريق إلى المنافسة القوية محليًا وقاريًا، بعد موسم شهد تذبذبًا في الأداء تحت قيادة تيريم، خصوصًا مع وجود مجموعة من العناصر المميزة في صفوف الفريق، ما يمنح ألجواسيل قاعدة قوية للبناء والانطلاق مع بداية مشروع جديد في الدوري السعودي للمحترفين.

نادي الشباب السعودي نادي الشباب الشباب السعودي الإسباني إيمانول ألجواسيل ألجواسيل ريال سوسيداد

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