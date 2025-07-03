كنز حقيقي .. وزير الشباب: 137 مليون فرصة استفادة مباشرة من أنشطة الوزارة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ التعاون مع نواب البرلمان في جميع المحافظات كان له دور كبير في دعم جهود الوزارة في تطوير مراكز الشباب والأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت في تعزيز هذا الدور.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إضافة 1028 مركز شباب، تم الانتهاء من 978 مركزًا منها، وهو ما يقرب الوزارة من الوصول إلى 5000 مركز شباب فعّال في مختلف ربوع الجمهورية.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الوزارة نفذت 5748 برنامجًا ونشاطًا مجتمعيًا خلال السنوات السبع الماضية، أسفرت عن 137 مليون فرصة استفادة مباشرة للنشء والشباب، بما يعادل نحو 15 مليون شاب وفتاة يشاركون سنويًا في هذه الأنشطة على مستوى 27 محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة نظمت 51 ملتقى توظيفيًا على مدار 766 يومًا، وذلك من خلال منصة "توظيف مصر"، ما أسفر عن توفير 33 ألف فرصة عمل فعلية، مؤكدًا أن هذه الأرقام موثقة ومستندية.

وتابع وزير الرياضة، أنّ أن الوزارة أطلقت عددًا من الكيانات الشبابية التي وصفها بأنها "كنز حقيقي" لشباب مصر، حيث تم تأسيس 40 كيانًا شبابيًا في 27 محافظة، كما أطلقت الوزارة سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، من بينها تنظيم ماراثونات في القرى والمدن، من أبرزها "هاف ماراثون الأهرامات" الذي حصل على تصنيف أفضل مسار ماراثون في العالم.

وأكد صبحي على نجاح مبادرة "دراجتك صحتك"، حيث تم توزيع 200 ألف دراجة، بالإضافة إلى مبادرة "دراجتك دخلك" التي تتيح للشباب فرصًا لممارسة ريادة الأعمال من خلال التدريب وتوفير المنتج والدراجة المناسبة.



