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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العليا للحج: 95% من الحاصلين على تأشيرة شخصية يسافرون بغرض العمرة

بيت الله
بيت الله

قال المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن «الباركود» هدفه التفريق بين الفئات التي تسافر إلى السعودية سواء للحج أو للعمرة أو للزيارة أو للعمل، ولكن بعض السماسرة يلجأون للحصول على تأشيرات مثل التأشيرات الشخصية ويعطونها للمعتمرين.

95 % من الحاصلين على تأشيرة شخصية يسافرون بغرض "العمرة"

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن عدد التأشيرات الشخصية التي جرى إصدارها خلال الأربعة أو الخمسة أشهر الماضية 90 ألف تأشيرة شخصية، 95 % من الحاصلين على تأشيرة شخصية يسافرون بغرض "العمرة".

وأشار إلى أن الجهات المنظمة طلبت من أي شخص معه تأشيرة شخصية ورغب في التوجه لأي شركة سياحية يمكن أن تنظم له البرنامج الخاصة بها واعتماد تأشيرة الشخصية الخاصة به.

ولفت إلى أن الشركة إذا نظمت لهذا المعتمر البرنامج وحجزت له طائرته وانتقالاته وما يلزمه من هناك سيصدر له باركود خاص به، وبالتالي سفره أصبح في إطار نظامي.
 

العمرة الباركود سياحية السماسرة تأشيرات قصواء الخلالي

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