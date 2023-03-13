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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حلمي: لم يتم تحضير لاعبي الزمالك نفسيا لمواجهة إنبي

صدى البلد

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن استعدادا لاعبي الفريق الأبيض وتحضيرهم لم يكن جيدًا لمواجهة انبي، عكس ما حدث أمام الترجي التونسي، الفريق كان في حالة ذهنية جيدة، ولم يستعد نفسيا بالشكل المطلوب لمواجهة الفريق البترولي.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب دعم الاهلي والزمالك في مباراتي القطن وشباب بلوزداد، والفريقان في حاجة للمساندة، ويجب الحديث عن الإيجابيات فقط حاليًا، رغم أن الحديث عن السلبيات سيكون لأجل المصلحة الفنية للفريقين".

وأضاف: "الزمالك كان يريد رد الاعتبار أمام الترجي، ولعبوا بروح عالية وبقلب رجل واحد، ولكن في مباراة إنبي لم نشعر بأي شئ ولو ظل الفريق ثلاث أيام في الملعب لن يسجل أهدافا بهذا الشكل، والموضوع متكرر بشكل واضح هذا الموسم".

وأكمل: "الجميع يقوم بالإشادة بالزمالك بعد أداء جيد يقدمه الفريق، ثم نعود للانتقاد بقوة بعد الخسارة، هذه هي كرة القدم، يجب أن يحترم لاعبو الفريق الفانلة التي يحملون شعارها، واللاعبين هم الذين يتحملون المسئولية الكبرى، فمهما فعل الجهاز الفني سيكون اللاعب هو الاهم في النهاية".

وزاد: "الفرق المصرية لا يوجد فيها ثبات للمستوى، وهناك مستوى متذبذب للجميع في الدوري، لأن الأساس خاطئ،، والزمالك قادر على الفوز أمام شباب بلوزداد، ولابد أن نكون متفائلين وندعم الأهلي والزمالك في المباريات القادمة من أجل الكرة المصرية، وهي تعيش في موقف صعب حاليا".

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