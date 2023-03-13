عصام هلال: مصر استطاعت القضاء على المناطق غير الآمنة في وقت قياسي

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدكتور مصطفى مدبولى تفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير سور مجري العيون، وذلك وفق خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم رشا مجدي، و الذى يترأس تحريره أحمد حمدي، أن مصر استطاعت القضاء على المناطق غير الآمنة فى وقت قياسي.

ولفت إلى أن هناك مناطق كانت غير آمنة والدولة تدخلت وتم القضاء على العشوائيات، وأوضح أن الجميع يتذكر منطقة سور مجري العيون، و الجلود كانت ملقاه.

وأوضح أن الدولة فى الـ 8 سنوات الأخيرة، تم القضاء على مناطق غير آمنة، وأن 90% من المناطق غير الآمنة تم القضاء عليها.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة، يسير وفق خطة، وأن ذلك يتم فى جميع المحافظات وليس فى القاهرة فقط.