عروس الصعيد.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لترويج السياحة في محافظة المنيا

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة ترويجية للأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة المنيا، من خلال مشروع التخرج الذي يقومون به طلاب القسم، تحت إشراف الدكتور رجب يوسف، بالكلية.

وسَلَّط فريق حملة "عروس الصعيد" بإعلام الأزهـر الضوء على أَهَمّ المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة؛ وذلك لجعلها من المناطق الأكثر جذبًا للزائرين.

ويوجد في محافظة المنيا، ثُلث آثار مصـر، بعد محافظة الجيزة، والأقصر، وكذلك يوجد العديد من المناطق الأثرية في محافظة المنيا، وذلك مثل: منطقة تل العمارنة، وتونا الجبل، والأشمونين، ومنطقة البهنسـا، التي توجد في مدينة بني مزار بالمنيا، وهي منطقة أثرية قديمة.

كما يوجد في محافظة المنيا، أكبر متحف في الصعيد، وثالث أكبر متحف في مصر، وهو المتحف الآتـونـي، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية، هذا بالإضافة إلى متحف ملوي، والذي يشتمل على الآثار التي تُمثل العصور المختلفة، مثل العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية.

ويشارك في هذا المشروع كل من: الطالب: أحمد عبد النبي عبد اللطيف، شريف محمد أحمد، عاصم عبد الحليم سعد، عبد السلام صفوت، إبراهيم صلاح، عبد الله خالد محمد، عبد الرحمن عادل عبد اللطيف، أحمد سر سيف النصر، سامي محمد حسن، محمد ناصف، مصطفى حسين، عمر هشام، عبد الواحد محمد، عبد الله سلمان، عبد الله أبو رية محمد.