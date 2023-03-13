عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عروس الصعيد.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لترويج السياحة في محافظة المنيا

طلاب الإعلام
طلاب الإعلام

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة ترويجية للأماكن السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة المنيا، من خلال مشروع التخرج الذي يقومون به طلاب القسم، تحت إشراف الدكتور رجب يوسف، بالكلية.

وسَلَّط فريق حملة "عروس الصعيد" بإعلام الأزهـر الضوء على أَهَمّ المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة؛ وذلك لجعلها من المناطق الأكثر جذبًا للزائرين.

ويوجد في محافظة المنيا، ثُلث آثار مصـر، بعد محافظة الجيزة، والأقصر، وكذلك يوجد العديد من المناطق الأثرية في محافظة المنيا، وذلك مثل: منطقة تل العمارنة، وتونا الجبل، والأشمونين، ومنطقة البهنسـا، التي توجد في مدينة بني مزار بالمنيا، وهي منطقة أثرية قديمة.

كما يوجد في محافظة المنيا،  أكبر متحف في الصعيد، وثالث أكبر متحف في مصر، وهو المتحف الآتـونـي، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية، هذا بالإضافة إلى متحف ملوي، والذي يشتمل على الآثار التي تُمثل العصور المختلفة، مثل العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية.

ويشارك في هذا المشروع كل من: الطالب: أحمد عبد النبي عبد اللطيف، شريف محمد أحمد، عاصم عبد الحليم سعد، عبد السلام صفوت، إبراهيم صلاح، عبد الله خالد محمد، عبد الرحمن عادل عبد اللطيف، أحمد سر سيف النصر، سامي محمد حسن، محمد ناصف، مصطفى حسين، عمر هشام، عبد الواحد محمد، عبد الله سلمان، عبد الله أبو رية محمد.

كلية الإعلام جامعة الأزهر العلاقات العامة حملة ترويجية المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الشهر العقاري بشأن شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

4 كلمات تفتح أبواب الخير وتفرج الكرب وتجلي الهموم .. ذكر يغفله الكثيرون

الأول في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

لسنا تابعين لأمريكا.. المجلس الأوروبي يعلن عن مفاجأة بشأن علاقته مع الصين

ترقيات كبيرة للكاميرا.. جوجل تنافس أجهزة سامسونج بـ pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ