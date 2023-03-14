أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

أكدت بيانات هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد موجة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ من اليوم الثلاثاء.

تقلبات جوية حادة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، خاصة أنها مرحلة انتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية، وشهدت بعض المحافظات رياحا مثيرة للرمال والأتربة، ولكن مع فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سقوط للأمطار حدث على بعض المحافظات الساحلية، ومتوقع غدا أن تكون ذروة التقلبات الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي، وستنخفض درجات الحرارة 8 درجات، وتسجل درجات الحرارة 20 درجة مئوية.

وأشارت منار غانم إلى أنه ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، وقد تصل لرعدية.

وتابعت منار غانم: "نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا ومن ثم بدأت الأتربة تهدأ بشكل كبير وتتحسن الرؤية تدريجيا، ولكن بدأت معها التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي نوهت عنها الأرصاد من قبل، واليوم هو ذروة هذه التقلبات".

انخفاض درجات الحرارة

حذر الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، التي تصل إلى رعدية، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وشدد القاياتي، في تصريحات تليفزيونية، على إلغاء السفر والابتعاد عن بعض المناطق التي تشهد سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية، وهي "طابا- نويبع- دهب- شرم الشيخ- الطور- سانت كاترين- رفح رأس سدر- الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير".

وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتغزر أحيانًا على مدينة مطروح ومدينة السلوم، ومن المتوقع أن تمتد إلى مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأشار القاياتي، الى أن حالة الطقس خلال فترات الليل ستكون شديد البرودة ، ومع غياب أشعة الشمس وبخاصة في ظل تحول الكتل الهوائية من جنوبية إلى شمالية قادمة من جنوب أوروبا، سيحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء ستكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية ، محذرا من السيول، اليوم، على المناطق الجبلية في سيناء؛ نظرًا للطبيعة الجغرافية هناك.