تدريب فريق عمل شبكات استعدادا لافتتاح أول مبني حكومي ذكي بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات افتتاح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وذلك خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

تفقد المحافظ خلالها أعمال اللاند سكيب وساري العلم بمحيط المجلس، وأعمال فرش الإدارات، ومركز خدمات مصر، وتفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وأجرى المحافظ اتصالا تجريبيا بمركز الطوارئ بالديوان العام بطور سيناء، مشيدا بالمتدربين الجدد وأعمال الشبكات وتجهيز المركز.

وحرص المحافظ خلال جولته بالمبنى بحضور التدريب الجاري للمهندسين الجدد أعضاء مركز شبكات المرافق الجاري تكوينه بالمحافظة بإشراف مركز شبكات المرافق التابع لمحافظة أسوان في إطار التعاون المثمر بين المحافظتين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بأعمال التدريب النظري والعملي بمواقع العمل ووجه الشكر لمحافظة أسوان وجهاز شبكات المرافق والتخطيط العمراني والتغيرات المكانية بها، مشيرا ان الغرض الرئيسي هو إنشاء جهاز رقمي بجنوب سيناء، لرفع جميع المرافق والبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة.



لفت المحافظ ًالي أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، وجاري نهو الأعمال استعداداً لافتتاحه..

فودة

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