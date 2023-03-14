فاجعة في كندا.. شاب يدهس مسنين بسيارته ويأخذ في طريقه أطفالا

في واقعة جرت أمس، الاثنين، تحقق الشرطة الكندية في أسباب قيام شاب بدهس رجلين مسنين وأخذه في طريقه عدة أطفال، وفق ما ذكرت صحف كندية.

وتريد الشرطة أن تصل لحقيقة العمل الكارثي، هل هو لدوافع إجرامية، أم انتقامية، أم نتيجة خطأ لوقوع الشاب في حالة سكر مثلا.

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير، إن شابا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة.

وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منفرد ليس له ذيول. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.