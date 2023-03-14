عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاجعة في كندا.. شاب يدهس مسنين بسيارته ويأخذ في طريقه أطفالا

حادثة دهس - أرشيفية
حادثة دهس - أرشيفية

 في واقعة جرت أمس، الاثنين، تحقق الشرطة الكندية في أسباب قيام شاب بدهس رجلين مسنين وأخذه في طريقه عدة أطفال، وفق ما ذكرت صحف كندية.

وتريد الشرطة أن تصل لحقيقة العمل الكارثي، هل هو لدوافع إجرامية، أم انتقامية، أم نتيجة خطأ لوقوع الشاب في حالة سكر مثلا.

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة.

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير، إن شابا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة.

وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منفرد ليس له ذيول. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.

 

حالة سكر أطفال الجرحى الشرطة إجرامي دهس انتقام جرحى مكى دهس رجل الشرطة الكندية شهود عيان 500 متر ثلاثة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

الهلال يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ الأهلي وصن داونز بانتصار عريض في البطولة العربية

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

موضوعات متعلقة

كارثة على شركات التكنولوجيا بعد انهيار سيليكون فالي

مزاعم إسرائيلية: إيران تبني شبكة رادارات في دولة عربية

بعد ما قاله زيلينسكي .. لماذا هاجم رئيس الوزراء الجورجي أوكرانيا اليوم؟

كذب وبيع للوهم.. واشنطن ترد على إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء

سرق بيانات ضحاياه.. ماوراء تسليم جورجيا مطلوب روسي لـــ"إف بي آي"

بعد انهياره.. دعوى قضائية ضد مديري بنك سيليكون فالي الأمريكي

أسباب لم تبدأ اليوم.. لماذا انهار بنك وادي السيليكون فجأة؟

إعلان مهم من بايدن اليوم.. وشراكة نووية مع هذه الدولة

ترشيحاتنا

تحضيرًا لرمضان.. فلسطينيون يدهنون جدران غزة بألوان زاهية| شاهد

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

25 % زيادة.. صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مارس غدا

أخبار العالم| زلزال جديد يضرب تركيا فجرا.. سوناك: الصين أخطر تهديد.. حادث دهس في كندا وسقوط مصابين

فاجعة في كندا.. شاب يدهس مسنين بسيارته ويأخذ في طريقه أطفالا

لأول مرة منذ 3 سنوات.. الصين تفتح حدودها أمام السائحين الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ