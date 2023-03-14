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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنجلاديش والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية مناخية لتحقيق نتائج كوب 26-27

صدى البلد

وقعت بنجلاديش والمملكة المتحدة اتفاقية للعمل معًا بشأن العمل المناخي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف للمساعدة في تحقيق نتائج COP26 و COP27.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أن حكومتي جمهورية بنجلاديش الشعبية والمملكة المتحدة ملتزمتان بالتصدي للتحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ الذي أصبحت آثاره أكثر حدة على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف البيان أن البلدين عقدا العزم على إظهار القيادة وتعزيز التعاون في العمل المناخي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف للمساعدة في تحقيق نتائج مؤتمري الأطراف 26-27.

وأشار البيان إلى أن المملكة تهدف إلى البناء على القيادة المناخية التي أظهرتها رئاسة بنجلاديش لـ "منتدى ضعاف المناخ" المكون من 58 عضوًا ورئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو.

فلقد ساهمت قيادة بنجلاديش في COP26 في تنسيق وتعزيز أصوات البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي في تأمين طموح إضافي من العديد من أكبر الدول المنتجة للانبعاثات. وتوسطت رئاسة المملكة المتحدة بنجاح في ميثاق غلاسكو للمناخ، والذي سيسرع وتيرة العمل بشأن التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.

وكجزء من التزام المملكة المتحدة العالمي بمعالجة تغير المناخ، تم الإعلان عن برامج ثنائية وإقليمية ومركزية جديدة في COP26 لبنجلاديش. وستساهم البرامج في بناء القدرة على الصمود وحماية التنوع البيولوجي وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ومنع التلوث وإدارة النفايات بشكل أفضل مع دعم القيادة النسائية وزيادة الوصول إلى تمويل المناخ والتعليم والمهارات في بنجلاديش.

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