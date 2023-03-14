عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروسة تلغي حفل زفافها بعد نوم عرسها بالفرح وتبلغ الشرطة عنه|فيديو

عريس ينام في حفل
عريس ينام في حفل زفاف

ألغت عروسة حفل زفافها، بعد دخول العريس في نوبة نوم عميقة وهو في حالة سكر تام، خلال فرحمها بمنطقة نالباري في ولاية “اسما” الهندية.

وتوضح لقطات فيديو صادم، العريس وهو نائم  في حالة سكر تام، أثناء تأدية طقوس حفل زفافه على العروسة المصدومة.

txt

العروسة حامل| زوجان يفاجئان الحضور خلال حفل زفافهما بنوع الجنين.. صور

txt

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

txt

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

وقال أحد أقارب العروسة، إن حفل زفافها كان يسير على ما يرام، وأن العائلة بذلت قصارى جهدها لإكمال الزفاف، ولكن حين ظهر عريسها وهو في حالة سكر تام وفاقد السيطرة على نفسه، قررت العروس عدم الجلوس بحفل الزفاف وإلغاءه.

أبلغوا البوليس عنه

والغريب في الموقف، أن 95 % من من عائلة العريس كانوا في حالة سكر تام.

وأضاف أحد أقارب العروسة، إن العريس لم يستطع حتى الخروج من السيارة، وأن والده كان في حالة سكر أيضا.

عريس ينام في حفل زفاف

بعد الحادث الغريب ، تقدمت عائلة العروس بشكوى في مركز شرطة نالباري للمطالبة بتعويض عن حفل الزفاف.

عروسة حفل زفاف عريس عروسين حالة سكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

جثة جندي روسي تتحول إلى طعام للكلاب الضالة.. صور

لقطات نادرة لأنثى عنكبوت الرتيلاء تضع 1700 بيضة من صغارها| فيديو

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

سائح يصفع ساحرا أستراليا على وجهه لهذا السبب| فيديو

مات وهو بيغني.. لحظة وفاة مطرب راب شهير أثناء حفل غنائي.. شاهد

إيلون مسك يخطط لإنشاء مدينة سكنية جديدة لموظفيه.. تفاصيل

كوش على التركة.. استياء بين العائلة المالكة البريطانية لاستلاء الملك تشارلز على ميراث أمه

مشهد في قمة الرعب يجسد لحظة انفجار بركاني هائل بإندونيسيا| فيديو

ترشيحاتنا

بعد فشل الرجال.. روسيا تجند السجينات للحرب

قبل شهر رمضان.. قوافل الداخلية تلبي طلبات أهالينا بشمال سيناء| فيديو

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصلاة والصيام وأداء باقي العبادات

عيش التجربة.. أسعار عقد القران في المساجد الأثرية

غرق 4 أشخاص إثر انقلاب قارب يحمل العشرات من المهاجرين بسواحل تركيا

تطور خطير.. طائرتان روسيتان تسقطان مسيرة أمريكية في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. احترس من تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك

عشان رمضان .. طرق اكتشاف التمر الفاسد من الجيد

طريقة عمل دجاج محشي بخلطة الأرز

تزوج 4 ستات بـ 5 آلاف جنيه| مريم للقاضي: هكذا أغراني فسقطت في المستنقع

فيديو

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

إعلان عاجل من العالم الهولندي بشأن التنبؤ بزلازل جديدة مدمرة.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ