عروسة تلغي حفل زفافها بعد نوم عرسها بالفرح وتبلغ الشرطة عنه|فيديو

ألغت عروسة حفل زفافها، بعد دخول العريس في نوبة نوم عميقة وهو في حالة سكر تام، خلال فرحمها بمنطقة نالباري في ولاية “اسما” الهندية.

وتوضح لقطات فيديو صادم، العريس وهو نائم في حالة سكر تام، أثناء تأدية طقوس حفل زفافه على العروسة المصدومة.

وقال أحد أقارب العروسة، إن حفل زفافها كان يسير على ما يرام، وأن العائلة بذلت قصارى جهدها لإكمال الزفاف، ولكن حين ظهر عريسها وهو في حالة سكر تام وفاقد السيطرة على نفسه، قررت العروس عدم الجلوس بحفل الزفاف وإلغاءه.

أبلغوا البوليس عنه

والغريب في الموقف، أن 95 % من من عائلة العريس كانوا في حالة سكر تام.

وأضاف أحد أقارب العروسة، إن العريس لم يستطع حتى الخروج من السيارة، وأن والده كان في حالة سكر أيضا.

عريس ينام في حفل زفاف

بعد الحادث الغريب ، تقدمت عائلة العروس بشكوى في مركز شرطة نالباري للمطالبة بتعويض عن حفل الزفاف.