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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

فستانين لزوجة حسن
فستانين لزوجة حسن شاكوش في حفل الزفاف

تصدر اسم “ريم طارق” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاحتفال بزفافها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ولفتت الانظار بالإطلالة النهائية لها في حفل الزفاف والتي نالت إعجاب الكثير من الفتيات.

فستان ريم طارق في حفل الزفاف

وفي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» يكشف مصمم الأزياء المصري علي الشرنوبي كواليس تصميم هذا الفستان، ويقول إنه تم تصميمه بأعلى الخامات سواء القماش أو التطريز، لافتا إلى أن التطريز كان يدويا وهذا ما جعل شكله مميزا.

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وأضاف أن العروس اختارت إطلالتين مختلفتين تماما، الأولى فستان منفوش وهو الذي حاز على النصيب الأكبر من الصور، والإطلالة الثانية كانت فستان أبيض ضيق.

ويتابع: “اللوكين كانوا مميزين وقدرت أظهر إن كل واحد مختلف تماما عن التاني في التصميم والتنفيذ والتطريز”.

فستانين لزوجة حسن شاكوش في حفل الزفاف

وأشار على الشرنوبي إلى أن تصميم الفستانين دليل قوي على تشجيع المنتج المحلي، لأنه تم تنفيذهما بأعلى الخامات بصناعة مصرية في المهندسين.

لم يقتصر تصميمات مصمم الأزياء المصري للعروس فقط، حيث صمم فساتين شقيقات ريم طارق أيضا.

وكان قد احتفل حسن شاكوش، بزفافه على ريم طارق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور كوكبة من نجوم الفن بينهم تامر حسني ورامي صبري وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وأحمد شيبة ورضا البحراوي والفنانة هنادي مهنا وماجد المصري وراندا البحيري وعدد كبير من الفنانات.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش ريم طارق حفل زفاف حسن شاكوش

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