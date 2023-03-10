عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

صدى البلد

أثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش “ريم طارق”، ردود أفعال عقب نشر الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وتالقت زوجة حسن شاكوش بفستان مرصع بالفضى منفوش مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة.

وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو، بتصرف غريب حيث سجدت على الأرض لتعبر عن فرحتها بزوجها من حسن شاكوش.
 

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقامفيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذييقام فيها حفل زفافه. 

55E00B93-879C-4103-B8B2-994FC0A5C16E
55E00B93-879C-4103-B8B2-994FC0A5C16E
D0889F95-CDA3-4A87-A66F-7AAD8D475816
D0889F95-CDA3-4A87-A66F-7AAD8D475816
97540599-6F9D-4556-BC1F-EDCA9D79B155
97540599-6F9D-4556-BC1F-EDCA9D79B155
898297AA-686B-43B1-9B3E-C88ECE3A6CDC
898297AA-686B-43B1-9B3E-C88ECE3A6CDC
B678EAEF-5B21-46B7-A449-4C8D19312CB4
B678EAEF-5B21-46B7-A449-4C8D19312CB4
0AE8B7EB-15F5-4902-AE56-39FA6E02B160
0AE8B7EB-15F5-4902-AE56-39FA6E02B160
حسن شاكوش حفل زفاف المطرب حسن شاكوش زفاف حسن شاكوش حفل زفاف حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

تصرف غير متوقع من عروسة حسن شاكوش يثير ضجة على السوشيال ميديا

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

قبل رمضان.. طريقة تحضير أصابـع البطاطس بالجبن

عمرو وهبة يفضح زوجته بسبب فشلها فى صنع كيكة

بعد قضية طليقها.. بخصر نحيف أيتن عامر تثير الجدل برفقة عمرو دياب

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

ترشيحاتنا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

مفتي الجمهورية: الدعوات المطالبة بالتخلف عن الخدمة العسكرية محرمة شرعًا

مصطفى كامل ينفعل على الهواء: مسلم وصلني لحالة صعبة

مفتى الجمهورية: ضحايا الزلازل من الشهداء

أشهر سيارة فيات اقتصادية مستعملة بـ 80 ألف جنيه.. صور

مفتي الجمهورية: لا مانع من الزغاريد وارتداء الأبيض في جنازة الشهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للباروكة.. احذروا من أضرارها على الشعر

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق.. شاهد

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ