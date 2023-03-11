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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر النارى.. يسرا تخطف الأنظار بأنوثتها

صدى البلد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، بصورة جديدة منأحدث ظهور لها.

 

تألقت الفنانة يسرا، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية  فستانا باللون الاحمر النارى وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وتتميز يسرا دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها، وقالت في تصريحات لها إنها اختارت أن تظهرفي رمضان هذا العام بعمل كوميدي بعدما نجحت العام الماضي بمسلسل أحلام سعيدة وهو اجتماعي كوميدي أيضا. 

 

تثبت يسرا بأعمالها وبإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزماتالتي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها. 

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الفنانة يسرا إطلالة انيقة أحدث ظهور لفنانة يسرا بالاحمر الناري

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