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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد «عُملة نادرة»|قناة دبي تحصل على حق عرض «1000 حمد الله ع السلامة»

يسرا
يسرا

تعاقدت قناة دبي الفضائية على عرض مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» من بطولة الفنانة يسرا ، خلال شهر رمضان القادم . 

وبذلك يكون 1000 حمد الله علي السلامة هو ثاني الأعمال المصرية التي تقوم قناة دبي الفضائية بعرضها خلال شهر رمضان علي شاشتها بعد مسلسل “عُملة نادرة”. 

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل. 

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وكشف محمد ذو الفقار مؤلف العمل كثير من التفاصيل الخاصة بالعمل وذلك فى مداخلة ببرنامج الحياة اليوم قائلا: “إن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة قائم على المواقف الكوميدية، ويتحدث عن امرأة عائدة من خارج البلاد لتأخذ ميراث زوجها”.

وعلق محمد ذو الفقار: “المسلسل بيتكلم عن أن البطلة وهي الفنانة يسرا راجعة بعد سنين طويلة أوي من الغربة هي بنتها وابنها، وهما آدم الشرقاوي ومايان السيد، وبيحصلهم مواقف كوميدية في مصر كلنا بنقابلها”.

وأضاف: “هي رجعت من بره مصر بعد وصية زوجها عشان تأخذ الميراث، وأول ما بييجوا مصر بيحصلهم حاجات قدرية وهما بيستقبلوها برضو بطريقة كوميدية، وبيقابلوا شيماء سيف ومحمد ثروت ودول اتنين متجوزين، وطريقة استقبالهم برضو كوميدية”.

وعن كواليس التصوير، أوضح محمد ذو الفقار: “مجموعة العمل كلها كوميدية، وطول التصوير بيبقى في ضحك في اللوكيشن، وفي مرونة ما بين الشخصيات لأنها قائمة على الدراما بتاعتنا، وطبيعي يحصل إفيهات تلقائية وإرتجال محدود للفنانين”.

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