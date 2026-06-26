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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تتقدم بثنائية أمام تونس في الشوط الأول بكأس العالم 2026

هولندا وتونس
هولندا وتونس
رباب الهواري

أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب تونس متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب بمدينة كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ودخل المنتخب الهولندي المباراة بقوة منذ اللحظات الأولى، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، مستغلًا البداية السريعة التي أربكت دفاع المنتخب التونسي، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعدما سجل إلياس السخيري، لاعب منتخب تونس، الكرة بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء، ليمنح المنتخب الهولندي أفضلية مبكرة في النتيجة.

ولم يتأخر المنتخب الهولندي في تعزيز تقدمه، إذ أضاف براين بروبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليضاعف من صعوبة المهمة على المنتخب التونسي الذي حاول العودة إلى أجواء المباراة دون أن ينجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات متبادلة، حيث سعى منتخب تونس إلى استعادة توازنه والبحث عن هدف يعيده إلى اللقاء، إلا أن التنظيم الدفاعي للمنتخب الهولندي حال دون الوصول إلى مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدفين دون مقابل.

واعتمد منتخب هولندا في التشكيل الأساسي على بارت فيربروجن في حراسة المرمى، وأمامه فيرجيل فان دايك، وناثان آكي، ويان بول فان هيكي، ودينزل دومفريس، وفي خط الوسط رايان جرافنبرخ، وتيجاني رايندرز، وفرينكي دي يونج، بينما قاد الهجوم كل من كودي جاكبو، ودونيل مالين، وبراين بروبي.

في المقابل، بدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل ضم أيمن دحمان في حراسة المرمى، وأمامه علي عبدي، ومنتصر طالبي، ويان فاليري، ومحمد أمين بن حميدة، وفي الوسط حنبعل المجبري، وإسماعيل غربي، وراني خضيرة، وإلياس السخيري، وأنيس سليمان، بينما قاد الخط الأمامي حازم المستوري، على أمل العودة في الشوط الثاني وتحقيق نتيجة إيجابية


 


 

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