عمرو محمود ياسين: ما يحدث في المدرجات لا يعنيني.. والأهم أرض الملعب

علق المولف عمرو محمود ياسين على الجدل المثار بشأن ظهور أعلام المثليين خلال مباراة منتخب مصر ايران في كاس العالم

وكتب ياسين من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: «أعلام المثليين مسموح بيها فى أمريكا ومسموح دخولها الاستادات.. وده ممكن يحصل فى أى استاد فى أى مباراة.. أمريكا والفيفا يسمحوا بذلك فى جميع المبارايات..وأنا مايخصنيش اللى بيحصل فى المدرج اللى عايز يقول للعالم أنه شاذ براحته».



وأضاف: «لكن اللى يهمنى الآتى.. لا مراسم داخل أرض الملعب لا رسائل على الشاشات.. لا إعلان صوتى.. لا شارات قيادة.. لا بانرات رسمية.. لا إجبار اللاعبين أو الجهاز أو الاتحاد المصرى على أى مشاركة رمزية.. بس كده.. واعتقد الفيفا مش مخططه للكلام ده بما أن المناسبة خاصة بالمدينة والفيفا لم تدرج المباراة كمباراة pride