التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين اليابان والسويد

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع منتخبي اليابان والسويد بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.



وشهدت الدقائق الخمس والأربعون الأولى أداءً متوازنًا من المنتخبين، حيث اعتمد كل فريق على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع محاولات هجومية متبادلة بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن جميع الفرص افتقدت إلى اللمسة الأخيرة، إلى جانب يقظة المدافعين وحراس المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحرص المنتخبان على تجنب ارتكاب الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف أحدهما هدفًا مبكرًا، وهو ما جعل إيقاع المباراة يتسم بالحذر في أغلب الفترات، مع بعض المحاولات التي لم تنجح في هز الشباك.

تشكيل منتخب السويد

بدأ منتخب السويد المباراة بتشكيل ضم زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه لاجربيلكه وليندلوف وهيين في خط الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط برنهاردسون وستراود وأياري وجودموندسون، وقاد الهجوم الثلاثي إيلانجا وإيزاك وجيوكيريس.

تشكيل منتخب اليابان

في المقابل، دخل منتخب اليابان اللقاء بتشكيل مكون من سوزوكي في حراسة المرمى، وأمامه سيكو وإيتاكورا وإيتو في الدفاع، بينما ضم خط الوسط سوجاوارا وتاناكا وكامادا وناكامورا، وقاد الهجوم الثلاثي مايدا ودوان وأويدا.

وتتجه الأنظار إلى أحداث الشوط الثاني، الذي ينتظر أن يشهد محاولات أكثر جرأة من المنتخبين لحسم المواجهة، خاصة أن نتيجة اللقاء قد تكون حاسمة في تحديد موقفهما من التأهل إلى الدور التالي، مما يزيد من أهمية الدقائق المتبقية ويمنحها طابعًا تنافسيًا