حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

داخل قاعة كبرى وقفت عروس بـ فستان الزفاف وإلى جوارها عريسها وهو يرتدي بدلة زفاف، كل هذه الأمور تبدو أنه حفل زفاف عادي يحتفل به العروسين بين الأهل والأصدقاء ولكن ما يجعل الحفل غير عادي هو صندوق لـ تحديد نوع الجنين الذي وضع أمامهم.

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ عروسين وهم يقفان وسط الحضور ويفتتحان صندوقًا لـ تحديد نوع الجنين.

وبمجرد ما أن قام العروسان بفتح الصندوق ظهرت بالونات باللون الأبيض والأزرق والتي تدل على أن العروس حامل في ذكر.

احتضن العريس عروسته بقوة فيما يقوم الأقارب والحضور بـ التصفيق الحار لهما، بحجم السعادة التي شعر بها العروسين كان الجدل على "السوشيال ميديا".



فقد تشارك النشطاء على "الانستجرام" الفيديو وسط حيرة ودهشة كبيرة وانتشر الفيديو بـ عبارة "عروس حامل"، حقق الفيديو آلالاف المشاهدات والكثير من التعليقات التي شابها الجدل في الدرجة الأولى.

وكانت أغلب التعليقات :"احتمال كتبت كتابها ولظروف خاصه تاخر العرس والله حضرت كثير أعراس العرايس حاملات بشهورهم الأولى يعني بالنهاية الزواج الحقيقي هو كتب الكتاب والعرس ماهو الا اعلان واشهار"، وعلقت أخرى:"ماشاءالله عدت من اهم سؤالين بيوم واحد .. متى تزوجين متى تحملين؟".

فيما وضحت أخرى:"هذا احتفال ذكرى زواجهم وسوت كانها عروس وفي نفس الحفل سوت حفل تحديد جنس المولود"، ولكن الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو لم يوضح جنسية العروسين أو تفاصيل أدق حول ذلك الحفل.