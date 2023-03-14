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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد أبو القمصان عن استيراد بنات: الكلام كان في سياق احتجاجي يسخر

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

 أبدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تعجبها من الهجوم عليها بسبب الكلام المتداول على لسانها: "عايزين نستورد بنات" .

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وأضافت في منشور على صفحة حكايات نهاد على فيسبوك، قائلة :" أي حد شاف  وسمع الكلام اللي أنا قلته ( في برنامج حديث القاهرة) هايعرف بسهولة وبدون أي لبس إن الكلام كان في سياق احتجاجي يسخر من اللي بيروجوا طول الوقت لتعدد الزوجات بحجة إن الستات اكتر من الرجالة في المجتمع ".

 

وأكدت نهاد أبو القمصان: " الكلام كان على الهرم السكاني المصري اللي نسبة البنات والسيدات فيه ٤٨,٥٪؜ طبقاً للتعبئة والإحصاء وده معناه البنات أقل من الأولاد ، علشان اللي بيدعو للتعدد لأن البنات عددهم أكبر محتاج يرجع للتعبئة والإحصاء".

 

واختتمت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، قائلة:" بلاش جنان ..بنات إيه اللي تستوردوهم؟!"

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