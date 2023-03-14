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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. أب يشوه جسد نجله بالقليوبية.. إخلاء سبيل مساعد سائق قطار قليوب.. قوافل الداخلية تلبي طلبات أهالي شمال سيناء

صدى البلد

نشر قسم الحوادث، عدد من الأخبار والتقارير المهم الساعات الماضية والتى جاءت كالتالى:

 

أنا عايز أسماء.. اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا ومخلتوش يمارس معاها الحرام

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية مقاول إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شخص يعمل في معرض سيارات بسبب رغبته في إقامة علاقة مع صاحبة صديقته واستمعت النيابة لأقوال المتهم.

 

بسبب 30 جنيها.. أب يشوه جسد نجله بالضرب بعصا خشبية في القليوبية

تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة وتعدى بالضرب المبرح على نجله الطفل " 14 سنة" ضربا بعصا خشبية حتى إصابة بارتجاج في المخ علاوة على إصابات أخرى في أنحاء الجسد بسبب فقد الطفل مبلغ مالي قدره 30 جنيها أجرة عمله في ذلك اليوم وتم نقل الطفل إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج في القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

إخلاء سبيل مساعد سائق قطار قليوب وناظر المحطة ومراقب البرج

كشف مصدر أمني بالقليوبية، أن جهات التحقيق بقليوب أمرت بإخلاء سبيل مساعد السائق وناظر المحطة ومراقب البرج، في حادث قطار قليوب لعدم إدانتهم، واستمرار حبس السائق وتحمله مسئولية خروج قطار قليوب / منوف عن مساره مما تسبب في إصابة 23 مواطنا ووفاة 4 آخرين.

 

قبل شهر رمضان.. قوافل الداخلية تلبي طلبات أهالينا بشمال سيناء| فيديو

أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا وذلك بمناطق (العريش – الشيخ زويد – بئر العبد) بمحافظة شمال سيناء، استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

 

4 ملايين جنيه.. ضبط ساعات رولكس مهربة مع راكب فرنسي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

الحبس عاما لمتهم لحيازته مخدرات وتغريمه 10 آلاف جنيه في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازتة مخدرات في مدينة نصر.

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