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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لمدة شهر.. خمسة مبدعين شباب بمعارض تشكيلية في ضي الزمالك

صدى البلد

احتفى أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، بخمسة مبدعين من شباب التشكيليين، بافتتاح معارض خاصة لهم بجاليري ضي الزمالك، بحضور جماهيري كبير.
 

تقدم الافتتاح لفيف من الفنانين والنقاد منهم حسن عبدالفتاح ومحمد عبلة و الأردني محمد الجالوس ووليد عبيد و سامي البلشي و زكريا أحمد وإبراهيم غزالة وحسن كامل وهاني الأشقر وعاطف الشافعي ومحمد ثابت وأسامة ناشد وطارق الشيخ وهشام نوار و سما يحي وناثان دوس وشذا العمارني و محمد غانم وإبراهيم فيليب وابراهيم المطيلي والشاعر محمد حربي والكاتبة شذ يحيى وأنس علوي.
 

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المعارض الخمسة في الرسم والنحت والتصوير للفنانين الشباب وائل عبد الصبور ومحمد تهامي ومحمد عيد وزينب صبحي ومها إبراهيم، و قدم كل منهم مجموعة كبيرة من أعماله، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
 

وقال هشام قنديل إنه ووسط استغراقنا في تسليط الضوء على المبدعين الخالدين والفنانين الكبار كان لابد أن نعاهد كل الفنانين الشباب بألا نتركهم وحدهم بلا سند ولا دعم ولا مدد وألا يظل مستقبلهم وعالمهم الجميل يلوح أمامهم ثم يبتعد.
 

وأضاف قنديل: إن أتيليه العرب لم يسع لأن تسير الخطوات بهذا الإيقاع المنتظم بلا أية محاولة للانفلات من السيناريو المرسوم، فتقديم الفنانين الشباب الجادين والاحتفاء بالإبداع الجديد لفنانين راسخين، ركيزتان تمثلان أسسا ثابتة في مسيرة العمل التي خططنا لها ولكن احتمالات الغياب المؤقت أو تأخير ظهور إحدي هاتين الركيزتين كان في الحسبان ورغم هذا حدث الإيقاع المنتظم بخطوة نحسبها عملا مهما يثري الساحة التشكيلية.
 

وأكد أنه في الوقت الذي نحتفي فيه بتجربة الفنان الكبير رضا عبدالسلام في ضي المهندسين تأتي خطوتنا اليوم احتفاء بخمس قامات شابة سامقة ستضرب جذورها بعمق في أرض الحركة التشكيلية المصرية وعرفت جيدا مواقع أقدامها، وائل عبدالصبور ومحمد تهامي و محمد عيد وزينب صبحي ومها إبراهيم ليضاف إلى حركة التشكيل المصري المزيد من المبدعين القادمين.

اتيلية العرب جاليرى ضى هشام قنديل أتيليه العرب للثقافة والفنون الناقد التشكيلي هشام قنديل جاليري ضي الزمالك

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