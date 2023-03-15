شوبير يزف خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

‎تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر استعدادات الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، المقرر لها الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2022 - 2023.

‎وقال شوبير، في برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم جاهزان للمشاركة أمام القطن الكاميروني بنسبة 100%».

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وانتقل شوبير للحديث عن قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدا أنه كان خبرا سعيدا لجماهير الأهلي، في ظل حالة الغضب التي تمر بها بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

‎وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق: «خبر المشاركة في كأس العالم للأندية نزل بردا وسلاما على جماهير الأهلي بعد حالة الحزن في الفترة الماضية، وكان في ملحمة في حب موسيماني على السوشيال ميديا، وهي هي اللي كانت بتهاجم المدرب قبل ما يمشي».

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واختتم شوبير تصريحاته: «الأهلي الحقيقة عنده رزق وحظ ونوايا طيبة، بيشارك في كأس العالم للأندية النسخة الماضية بعد استضافة المغرب رغم أنه وصيف أفريقيا، ودلوقتي بتتأكد مشاركته في مونديال 2025».