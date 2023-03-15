جامعة حلوان : ملتقي التوظيف يفتح آفاقا جديدة لتنمية قدرات الطلاب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان اليوم "ملتقي التوظيف التاسع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، و رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و من المقرر ان تستمر فعاليات الملتقي حتي غدا الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ بمجمع الفنون و الثقافة بالجامعة

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة اطلقت الملتقي الـ 19 لتشغيل خريجي جامعة حلوان حرصا علي العمل علي توفير فرص عمل وتدريب للطلاب و الخريجين ومساعدة الطلاب علي الوصول الي كبري الشركات .

وأوضح رئيس جامعة حلوان انه يشارك بالملتقي العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة .

و اشار الي ان إقامة الملتقي تأتي من حرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

جدير بالذكر انه يعقد على هامش الملتقي مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.