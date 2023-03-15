كونست جايد تطلق فعالية تواصل لدعم الصناعات ومواكبة الجمهورية الجديدة

عقدت شركة كونست جايد المنصة الرائدة والمتخصصة فى قطاع البناء فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فعالية " تواصل" فى دورتها الأولى، وتتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول مسارات التصنيع ومواكبة طموحات الجمهورية الجديدة.

فعالية " تواصل"



وأقيمت فعالية تواصل بنظام الحضور المباشر والافتراضي بإدارة شركة كونست جايد، وتتضمن نقاشات تهدف إلى تعزيز مسيرة نمو قطاع البناء في مرحلة ما بعد الازمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن توفير إمكانية تحميل تسجيلات الفعاليات عبر الإنترنت عند الطلب.

فعالية " تواصل"



وشملت فعالية تواصل عدد من الجلسات العامة و الجلسات الفردية، من ضمنها جلسات رئيسية بصيغة محادثات فردية امتدت كل منها لـ80 دقيقة، وتضمنت كلمة رئيسية وجلسة نقاش بحضور الفرق المختصة في مجال الكهرباء من نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية الكبرى وكذلك شركات المقاولات والمصنعين والموردين ، كما بحثت الجلسات واقع التصنيع ومواكبته لتطلعات الجمهورية الجديدة .

فعالية " تواصل"



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد حمدي مدير شركة كونست جايد: "يهدف تواصل إلى تطوير المنتجات لمواكبتها لمتطلبات السوق المحلى والعالمى ، ومواجهة التحديات الكبرى التى تواجه قطاع البناء بشكل عام والاستفادة واكتساب التحليلات القيّمة من أبرز الخبراء الذين طوروا استراتيجياتهم لتتناسب مع عالم ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية".

فعالية " تواصل"



وأضاف مدير شركة كونست جايد أن جلسات " تواصل " ضمت أبرز المختصين في القطاع وأكثرهم تأثيراً، بهدف استكشاف أبرز التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الفاعلة في مصر بل المنطقة بأكملها".

فعالية " تواصل"



وحضر فعالية " تواصل" العديد من الشخصيات العامة والمؤثرة بمجال الطاقة فى مصر ، وقدمت جلسات الفاعلية الاعلامية رينال عويضة .