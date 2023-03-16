رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل الزيارة الميدانية للجنة بمحافظات الصعيد

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لعدد من محافظات جنوب مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر الآلاف من المواطنين بقرى أبيس – محرم بك – محافظة الإسكندرية، من مشروع تعديل وتغيير مسار نقل مياه الصرف الزراعي بتلك القرى.

وجاء في الإحاطة، أنه بعد إخطار بعض الملاك بجمعيتي (السعادة – الروضة) بمحافظة الإسكندرية بنزع ملكية 50 فدان لتنفيذ المشروع وحصر أسماء الملاك، وموافقتهم على مضض بعد صرف التعويض العادل فوجئ المواطنين بتعديل مسار المشروع ليمر داخل قرى (السبعات – الثمانيات) ويقسمها إلى نصفين وينزع ملكية الآلاف من الأفدنة الزراعية وتبويرها، فضلاً عن نزع ملكية مساكنهم الخاصة، وذلك بالرغم من وجود مسارين بديلين قائمين بالفعل وهما مصرفي (القلعة، والأملاك)، حيث يمكن الاستعاضة بهما عن المسار الجديد لمنع الأضرار الناتجة عنه.

وقال أحمد السجيني: في الحقيقة ما تشهده محافظات الجمهورية يستوجب توجيه الشكر للقيادة السياسية، حيث تشهد جميع المحافظات حراك غير مسبوق، فضلا عن أن هناك عدد كبير من العاملين فى المشروعات القومية العملاقة من الشباب.

وأشار النائب، إلى أن هذا يؤكد عزم الدولة على تمكين الشباب فى مختلف القطاعات وفقا لرؤية التنمية الشاملة .