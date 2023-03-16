عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل الزيارة الميدانية للجنة بمحافظات الصعيد

رئيس محلية النواب
رئيس محلية النواب

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لعدد من محافظات جنوب مصر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر الآلاف من المواطنين بقرى أبيس – محرم بك – محافظة الإسكندرية، من مشروع تعديل وتغيير مسار نقل مياه الصرف الزراعي بتلك القرى.

 

وجاء في الإحاطة، أنه بعد إخطار بعض الملاك بجمعيتي (السعادة – الروضة) بمحافظة الإسكندرية بنزع ملكية 50 فدان لتنفيذ المشروع وحصر أسماء الملاك، وموافقتهم على مضض بعد صرف التعويض العادل فوجئ المواطنين بتعديل مسار المشروع ليمر داخل قرى (السبعات – الثمانيات) ويقسمها إلى نصفين وينزع ملكية الآلاف من الأفدنة الزراعية وتبويرها، فضلاً عن نزع ملكية مساكنهم الخاصة، وذلك بالرغم من وجود مسارين بديلين قائمين بالفعل وهما مصرفي (القلعة، والأملاك)، حيث يمكن الاستعاضة بهما عن المسار الجديد لمنع الأضرار الناتجة عنه.

 

 

وقال أحمد السجيني: في الحقيقة ما تشهده محافظات الجمهورية يستوجب توجيه الشكر للقيادة السياسية، حيث تشهد جميع المحافظات حراك غير مسبوق، فضلا عن أن هناك عدد كبير من العاملين فى المشروعات القومية العملاقة من الشباب.

 

وأشار النائب، إلى أن هذا يؤكد عزم الدولة على تمكين الشباب فى مختلف القطاعات وفقا لرؤية التنمية الشاملة . 

احمد السجيني زيارة ميدانية محافظات جنوب مصر جنوب مصر طلبات الإحاطة مياه الصرف الزراعي الصرف الزراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

تقلبات في أسعار الذهب|المعدن الأصفر يتراجع عالميا وتوقعات بهبوطه 50 جنيها محليا

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في جنين |شاهد

حقيقة مغادرة أمناء متحف بورسعيد القومي مقره وإخلائه

أحمد موسي يعلن خبرا هيقلب الدنيا.. ويحقق رقما تاريخيا على الهواء ..تفاصيل

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

الشتا مخلصش .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من عواقب الحياد مع سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

ضعف حجم الشمس 30 مرة.. ناسا تنشر صورة لنجم قبل انفجاره بلحظات|شاهد

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

فيديو

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ