بنتي مش أمي.. منة فضالي تخطف الأنظار برفقه والدتها من باريس

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة برفقه والدتها من باريس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي كاتبة: “اغلي حاجة في حياتي أمي ربنا يخليكي ليا يارب ويشفيكي انتي بنتي مش امي بس”.

يذكر أنه شاركت الفنانة منة فضالي، فيديو كوميدي برفقه الفنان أحمد فهمي، من كواليس مسلسل “سره الباتع”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي على الفيديو، كاتبة: “أحلى حاجه في مسلسل سره الباتع اننا مبنتعبش، خالص ولا بنموت إحنا بس فاقدين الوعي، أحمد فهمي أخف دم وأطيب حد بجد مفيش نفسنة مفيش غرور قلب طيب بس كده أحمد مش بس صاحبي اللي بحبه لا السنه دي حتتفرجو على فهمي بشكل مختلف عن أي حاجه عملها بيتعب بجد تمثيل صعب جدا”.

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.