أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

علق خالد الغندور على خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من شباب بلوزداد.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" #انتهاء_المباراة :

الزمالك يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري 0/2🏆



أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق شباب بلوزداد بالهدف الأول في شباك الزمالك، بإستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.