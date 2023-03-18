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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور لها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيللصور والفيديوهات إنستجرام.، بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ريهام، مرتدية فستان باللون الازرق، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وبعض الاكسسوار الرقيقه ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عليالمكياج الجذاب وهو ما ابرز من جمالها  وتسريحه شعر للاعلي.

 

وعلقت علي الصور قائله: من خلال العودة من ليلة جميلة(تكريم العظيم هاني شنودة).

يذكر أن أخر أعمالها  مسلسل رشيد وتدور احداث حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساًعلى عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

 ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله. 

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ريهام عبد الغفور محمد ممدوح تامر نبيل خالد كمال مسلسل رشيد انستجرام

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