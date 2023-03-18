فودة يفتتح أعمال تطوير الجدارية التاريخية والتجميل بمدينة طابا

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية التاريخية للجنة الدفاع عن طابا وهى عبارة عن لوحة فنيه لهيئة التحكيم والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهو يرفع العلم عام ١٩٨٩م .

كتبت علي الجدارية أسماء أعضاء لجنة التحكيم الدولية وهي إهداء من شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص و شركة طابا للاستثمار السياحي.

كما افتتح المحافظ حديقة طابا وأعمال التجميل ضمن الافتتاحات الخاصة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة طابا، ومشايخ وعواقل طابا، وممثل الشركة المنفذة الجدارية.

جدارية طابا

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