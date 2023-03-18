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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بين 60 و120 يوما .. تضارب التصريحات بين روسيا وأوكرانيا حول تمديد اتفاق الحبوب

بوتين
بوتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم السبت، أن موسكو أبلغت كل أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يومًا فقط وليس 120 يومًا، وكانت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قد أعلنوا، اليوم السبت، تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن تنتهي، اليوم 18 مارس 2023، في الوقت الذي قالت فيه كييف إنه تم الاتفاق على التمديد لمدة 120 يومًا، رغم المطالب الروسية بنصف هذه المدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها من مدينة "جناق قلعة" غرب البلاد: "ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق"، وذكر أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن "تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود 120 يومًا، معربًا على تويتر عن امتنانه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأردوغان، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وجميع شركاء بلاده للالتزام بالاتفاق.

ولفت كوبراكوف إلى أنه "جرى تسليم 25 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية" بفضل "الجهود المشتركة" من جانب أطراف الاتفاق، وينص الاتفاق على أنه يجب "تمديد المبادرة تلقائيًا للفترة نفسها (120 يومًا) ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهائها أو تعديلها"، وجاء الإعلان بعد مساعٍ للأمم المتحدة وتركيا للتوسط في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، وتم تجديده لمدة 120 يومًا أخرى في نوفمبر الماضي لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججتها الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وأتاح الاتفاق ممرًا آمنًا لعبور السفن المحمّلة بالحبوب بهدف الحد من النقص العالمي في إمدادات الغذاء، وذلك من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

البحر الأسود كوبراكوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موانئ البحر الأسود تركيا وأوكرانيا القاهرة الإخبارية

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