خدمات بدون مصاريف من بنك مصر 60 يومًا .. تعرف عليها

يتجه بنك مصر في الفترة الأخيرة إلى دعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، حيث يعمل بنك مصر على تقديم عدة خدمات لتعزيز اهتمام الدولة بالشمول المالي.

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها بنك مصر لمدة 60 يوماً، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.



اعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن التوسع في تقديم العديد من الخدمات الرقمية مجاناً لعملائه ابتداء من مارس 2023 وحتى نهاية شهر ابريل 2023 وذلك فقط من خلال تطبيق الإنترنت و الموبايل البنكي BM Online، وذلك انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، ولمواكبة التغيرات الموجودة على الساحة وخدمة عملائه بشكل أفضل.

خدمات مجانية من بنك مصر

و ذكر بنك مصر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عدة خدمات تقدم بشكل مجاني خلال تطبيق الإنترنت و الموبايل البنكي BM Online كالتالي..

-الإعفاء من مصاريف اصدار بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية.

-الإعفاء من المصاريف الإدارية للقروض والمرابحات بجميع أنواعها.

-والإعفاء من مصاريف فتح حساب جديد بكافة العملات.

-والإعفاء من مصاريف طلب دفتر شيكات، ومصاريف التحويلات داخل جمهورية مصر العربية.

خدمات بنوك بدون مصاريف

ويأتي هذا العرض من بنك مصر لتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة بتجربة بنكية متميزة من خلال تطبيق موبايل وانترنت بنكي BM Online، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

خطوات بنك مصر للتحول الرقمي

و قام بنك مصر باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، كما أتاح البنك مؤخراً لعملائه من خلال تطبيق الموبايل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب او بطاقة بنكية او الي عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

خدمات الدفع الإلكتروني

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet".

كما قام بنك مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني و تطبيق الواتس اب لأول مرة في مصر وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي على مدار الساعة دون انتظار؛ كما يمكنهم من التواصل مع ممثل خدمة العملاء مباشرةً, و التقديم علي خدمات مثل ( الحصول علي بطاقة ائتمانية – قرض اكسبريس – تحصيل المدفوعات الإلكترونية) بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

خدمات رقمية من بنك مصر

قام قطاع التحول الرقمي ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفي الجديد للإنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة، وايضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس"، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس.