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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يعلن وقف العمل بالبطاقات المدفوعة مقدما لمدة 12 ساعة

صدى البلد

أعلن بنك مصر وقف العمل بالبطاقات المدفوعة مقدما لمدة 12 ساعة ضمن إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية.

وقال بنك مصر في رسالة وجهها لعملائه أنه حرصاً من البنك على تقديم خدماته بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، برجاء التكرم بالعلم بأنه سوف يتم إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك خلال الفترات التالية :

• وقف العمل بالبطاقات المدفوعة مقدما من الساعة 10 مساء اليوم (الخميس) وحتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة الموافق 10 فبراير ، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى.

• تأثر التعامل على بطاقات الخصم الفوري وخدمة الانترنت والموبايل البنكي وذلك خلال فترة التحديث اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 11 فبراير وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم، علماً بأن مركز اتصال بنك مصر متاح للرد على كافة استفساراتكم على مدار الساعة من خلال رقم 19888.

بنك مصر خدمة الإنترنت اليوم الخميس الموبايل الموبايل البنكي البطاقات المدفوعة مقدما

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