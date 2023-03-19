محمد فضل: يجب فتح المجال أمام الجميع للحصول على الرخص التدريبية

يرى محمد فضل لاعب النادي الأهلي الأسبق أنه يجب فتح الباب أمام الحصول على الرخص التدريبية للجميع وليس لاعبي كرة القدم السابقين فقط.

وتحدث محمد فضل عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "أريجو ساكي واحد من أفضل المدربين عبر التاريخ لم يكن لاعب كرة قدم، وكذلك جوزيه مورينيو".

واستمر محمد فضل: "بالتالي يجب أن يتم فتح المجال أمام الجميع للحصول على الرخص التدريبية طالما أظهر قدرته على ذلك وكفاءته".

وانتقل محمد فضل للحديث عن تحركات المدربين: "هناك تحايل يحدث في الوقت الحالي لينتقل المدرب من فريق لآخر بدون حساب، يجب أن يكون هناك صارم يحكم كل شئ في الدوري".