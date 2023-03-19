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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن مبادرة «شنطة عدة» لطلاب مدارس التعليم الفني

مبادرة شنطة عدة
مبادرة شنطة عدة

مبادرة شنطة عدة لطلاب مدارس التعليم الفني ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيلها ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخراً عن اطلاقها لطلاب مدارس التعليم الفني .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، كل ما تريد معرفته عن مبادرة شنطة عدة لطلاب مدارس التعليم الفني .

مبادرة شنطة عدة
  • تضم مبادرة شنطة عدة لطلاب مدارس التعليم الفني عددا من الطلاب المتميزين في تخصصات الإنشاءات المعمارية وأعمال البياض والديكور والبناء والأعمال الصحية ونجارة العمارة بمدرسة محمد على الزخرفية والمعمارية للتعليم الفنى .
  • تقوم مبادرة شنطة عدة لطلاب مدارس التعليم الفني ، على تشجيع طلاب وخريجى كافة مدارس التعليم الفني الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية ، على النزول الى سوق العمل المهني والحرفي وأعمال الصيانة بكافة تخصصات التعليم الفني .

وتقوم مبادرة شنطة عدة لطلاب مدارس التعليم الفني ، على منح طلاب مدارس التعليم الفني ، ادوات يستخدمونها في المهن الحرة .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تهتم حالياً بالربط بين خريجي التعليم الفني و احتياجات سوق العمل .

ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في اطار تطوير منظومة التعليم الفني في مصر ، في انشاء وتشغيل عدد  52 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية على مستوى الجمهورية ، وتخطط وزارة التربية والتعليم حالياً إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى  450 مدرسة على مستوى الجمهورية فى أقرب وقت ممكن .

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