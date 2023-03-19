فنون شعبية وإفريقية وشغل هاند ميد بمعرض ديارنا .. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “ديارنا عربية”.معرض بالقاهرة يحافظ على الحرف اليدوية والتراثية" من الإندثار.

يهتم هذا المعرض بالمنتجات التراثية العربية، حيث يعرض المعرض مشربيات مصغرة ومشربيات كبيرة ومناضد وبراويز، كما تم بدء العمل في تصميم "السرسوع".

وعرض التقرير، أن الخرط العربي المعروف بالأرابيسك فن أصيل تتميز به الحضارة العربية الإسلامية التي تعود أصولها إلى أكثر من 1000 عام لتتجلى هذه الحرفة اليدوية امام محبيها في معرض ديارنا عربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولعل ما يميز الفن التشكيلي الشعبي حرصه على توثيق الهوية العربية عبر أعماله الفنية المتنوعة التي تظهر عادات وتقاليد شعوبنا، فالفنان التشكيلي الشعبي في مصر يمكنه عمل فن تشكيلي تكعيبي وفنون شعبية وفنون أفريقية وشغل هاند ميد مخصوص للفن الشعبي.

ووفر المعرض فرص واسعة في هذه النسخة لمصممي الأزياء الشباب المشاركين بتصميمات تراثية وعربية بلمسة عصرية، وتقول إحدى العارضات: "أشترك بالملابس التراثية التي أشتهر بها، ليست جلاليب، لكنها ملابس تراثية معاصرة".