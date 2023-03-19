رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يعقد لقاءً مع أهالي قرى غرب الموهوب

عقد المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لقاءً جماهيريا مع أهالى قرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والأمان، بناءً على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والمتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين على أرض مركز الداخلة، والتلاحم معهم للوقوف على مشاكلهم، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين للعمل على سرعة حلها.

حضر اللقاء الجماهيرى رؤساء قرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والأمان، وعدد من مديرى الإدارات بالمركز، ومنها الإدارة الهندسية، وأملاك الدولة، وصندوق استصلاح الأراضى، والمتابعة، والشئون القانونية، والعلاقات العامة، والتفتيش المالى، والمتغيرات المكانية.

ووجه رئيس المركز بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ويحقق إرضاء المواطن.

وعاين رئيس مركز الداخلة مشكلة إحدى السيدات من أهالى قرية غرب الموهوب، والتى تطلب مساعدتها، وعلى الفور وجه بتقديم العون والمساعدة لها.

كما تابع رئيس المركز شكوى أحد المواطنين من قرية غرب الموهوب، والذى يطلب تغيير مكان الفتحة الخاصة بربط الطريق الدائرى الجديد بمدخل القرية، لتكون فى مكان آخر مناسب للرؤية، وعاين المشكلة على الطبيعة ووجه ببدء العمل فى المكان الجديد للفتحة بالتشوينات الترابية.