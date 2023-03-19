عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لحصوله على لقب الطبيب المثالي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت النقابة العامة للأطباء الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد والمشرف على كلية الطب البشرى بالجامعة، وذلك بدار الحمكة مقر أطباء مصر في يوم عيد الطبيب الخامس والاربعون، لحصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية.

 وذلك بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الاسبق.

تعليم الوادى الجديد: مسابقات ترفيهية ودورات رياضية طوال شهر رمضان

كما حضر الاحتفالية الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى هاشم عضو اللجنة العامة لنقابة أطباء مصر ومقرر العلاقات الخارجية، والعديد من رموز الطب بجميع محافظات الجمهورية، وأعرب الدكتور حسن عبد اللطيف عن سعادته بالتكريم من النقابة العامة فى يوم عيد الطبيب الخامس والأربعين وحصوله على لقب الطبيب المثالي على مستوي الجمهورية.

الوادى الجديد التعليم العالي جامعه التعليم وزير التعليم العالي كلية الطب البشري رئيس جامعة الوادى الجديد جامعة الوادى الجديد كلية الطب احتفالية الاسبق مسابقات لجنة الصحة ووزير الصحة وزير التعليم العالى الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

المصري يرد على طلب الأهلي بتأجيل مباراتهما بكأس الرابطة

موضوعات متعلقة

طلائع الوادي الجديد تحصد المركز الـ3 على مستوى الجمهورية بمسابقة تغيرات المناخ

ترشيحاتنا

فلسطين تعلن الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان 2023 فلكيا

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

ريال مدريد يتحدى برشلونة في كلاسيكو ناري بالدوري الإسباني

الصحة: إجراء مليون و621 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مصر تستضيف اجتماعا خماسيا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

اليمن.. تعز تتكبد خسائر جسيمة بعد اقتحام السيول لمنازل المواطنين ومخيمات النازحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح في المنزل وينام معه على السرير

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ