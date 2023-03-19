لأول مرة منذ عام 1949.. رئيس تايوان الأسبق يزور الصين

ذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن ما ينج جيو، الرئيس السابق لتايوان، سيزور الصين هذا الشهر، لكنه لم يرتب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتأتي الزيارة مع تصعيد بكين للتهديدات العسكرية ضد تايوان والتوترات في المضيق. حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى للزعيم الأعلى السابق لتايوان إلى البر الرئيسي للصين منذ نهاية الحرب الأهلية بين الكومينتانج والحزب الشيوعي الصيني في عام 1949، وتراجع حكومة جمهورية الصين إلى تايوان.

ووفقا لوسائل إعلام تايوانية، فإن رحلة ما ينج جيو ستكون حساسة للغاية.

كما يقود الرئيس التايواني السابق مجموعة من الطلاب الصغار لزيارة الأحداث التاريخية الهامة مثل ثورة 1911 وحرب المقاومة ضد اليابان وجامعة ووهان وجامعة هونان وجامعة فودان للتواصل مع طلاب البر الرئيسي. ومن المتوقع أن يزور نانجينج ووهان وتشانجشا وتشونجتشينج وشانجهاي ومدن أخرى.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايوانية، لم يرتب ما ينج جيو اجتماعًا مع زعيم الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ خلال هذه الرحلة.