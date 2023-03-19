لمدة 8 ساعات.. فصل المياه عن مدينة نجع حمادي وقرى غرب النيل غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن مدينة نجع حمادى الجبل وقرى غرب النيل، غداً الإثنين الموافق ٢٠ مارس.

و أوضح بيان شركة مياه الشرب بـ قنا ، بأنه سوف يتم عمل تطهير بيارة المأخذ وأعمال إحلال وتجديد بخط مياه العكرة الخاص بمحطة مياه نجع حمادى، ما يؤدى إلى انقطاع المياه عن المناطق المستهدفة من المحطة.

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن أعمال الصيانة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن أعمال الصيانة تأتى فى إطار الخطة الدورية لعملية غسيل وتعقيم جميع مراحل المحطة حفاظاً على مستوى جودة المياه.



و أهابت شركة مياه قنا ، جميع المواطنين وأصحاب المخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك فترة انقطاع المياه.