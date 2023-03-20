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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كثافات وسيولة بتلك المناطق.. تعرف على تفاصيل الحالة المرورية اليوم الاثنين

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض  برنامج "ًصباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية؛ الحالة المرورية، اليوم الإثنين 20 مارس 2023، حيث ظهرت كثافات مرورة متعددة من كورنيش المظلات حتى منطقة وسط البلد.

 

بينما ظهر كوبرى أكتوبر المتجه للعباسية سيولة مرورية حتى غمرة، مع وجود كثافات مرورية من الجيزة للمتجه لمنطقة وسط البلد، وأيضا وجدت كثافات مرورية من التحرير للمتجه لمدينة نصر.

 

مرورا بمناطق بولاق الدكرور وإمبابة

في حين شهدت منطقة نفق الملك الاصالح كثافات مرورية في حركة السيارات، وأيضا في مناطق شارع السودان مرورا بمناطق بولاق الدكرور وإمبابة.

الحالة المرورية سيولة مرورية كثافات مرورية السيارات

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