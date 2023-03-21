تعرف على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن بديل فيريرا

كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل اجتماع الإدارة اليوم لحسم ملف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن الاجتماع انتهي دون الاتفاق على أسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا للبرتغالي فيريرا الذي استقر مسؤولو النادي على رحيله.

وأضاف المصدر أن الإدارة رشحت أسم خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خاصة وأنه رحب بتولي المسؤولية.

وشدد المصدر على أن هناك رغبة من قبل البعض بتعيين مدرب أجنبي في الوقت الحالي وسيكون القرار النهائي غدا.



وأضاف المصدر أن أمير مرتضى المشرف على الكرة يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة الحالية .