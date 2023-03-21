نجم الأهلي السابق: فيريرا دمر الزمالك مثلما فعل كارتيرون قبل رحيله



أكد الإعلامي محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن الموسم لم ينته بالنسبة لنادي الزمالك، ولازال الفريق لديه مواجهات هامة في بطولة الدوري لحجز مركز متقدم للمشاركة في البطولات الافريقية الموسم القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "فيريرا كرر نفس ما فعله كارتيرون قبل رحيله بتدمير فريق الزمالك، وقرار رحيل الجهاز الفني بالكامل متأخر للغاية".

وأضاف: "مشكلة الزمالك كانت واضحة في انقسام الجهاز الفني بين فيريرا ونبيه، وأتمنى أن يخوض طارق مصطفى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لا أهاجم الأهلي مطلقا، فقط أطالب ببعض التعديلات سواء في لجنة التخطيط أو قطاع الناشئين، تحدثت بشكل قاسٍ عن خالد بيبو، رغم وجود مدير فني لقطاع الناشئين، فريق 2006 يضم لاعبين مميزين مثل عمر معوض والتوأم حسام وابراهيم عادل والفريق يخسر أمام الزمالك".