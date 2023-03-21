عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: فيريرا دمر الزمالك مثلما فعل كارتيرون قبل رحيله

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن الموسم لم ينته بالنسبة لنادي الزمالك، ولازال الفريق لديه مواجهات هامة في بطولة الدوري لحجز مركز متقدم للمشاركة في البطولات الافريقية الموسم القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "فيريرا كرر نفس ما فعله كارتيرون قبل رحيله بتدمير فريق الزمالك، وقرار رحيل الجهاز الفني بالكامل متأخر للغاية".

 

txt

بسبب مليون دولار| أزمة في الزمالك بسبب فيريرا.. والمدرب يرفض التنازل

txt

عوائد المشاركة بالبطولة.. شبانة يعلن مفاجأة عن موقف الأهلي من كأس الرابطة

وأضاف: "مشكلة الزمالك كانت واضحة في انقسام الجهاز الفني بين فيريرا ونبيه، وأتمنى أن يخوض طارق مصطفى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لا أهاجم الأهلي مطلقا، فقط أطالب ببعض التعديلات سواء في لجنة التخطيط أو قطاع الناشئين، تحدثت بشكل قاسٍ عن خالد بيبو، رغم وجود مدير فني لقطاع الناشئين، فريق 2006 يضم لاعبين مميزين مثل عمر معوض والتوأم حسام وابراهيم عادل والفريق يخسر أمام الزمالك".

الأهلى الزمالك النادي الأهلي طارق مصطفي كأس الرابطة فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

موضوعات متعلقة

اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة في باريس

ترشيحاتنا

سلطات القرم: إصابة شخص بجروح في انفجار مدو وقع في الجزيرة

أوكرانيا: تدمير صواريخ كروز للأسطول الروسي في البحر الأسود بانفجار القرم

بصورة كوميدية.. محمد صلاح يشارك متابعيه على إنستجرام أجواء معسكر المنتخب

وزارة الدفاع الأوكرانية: انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم| فيديو

لم يعمل بمصر| شبانة: مدرب أجنبي جديد للزمالك.. وهذا موعد رحيل فيريرا

أول تعليق من خالد الغندور على انضمام كهربا للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ