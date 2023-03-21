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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عوائد المشاركة بالبطولة.. شبانة يعلن مفاجأة عن موقف الأهلي من كأس الرابطة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي ليس مُتحمسًا لخوض كأس رابطة الأندية، مشيرًا إلى أن النادي لديه رغبة في الاعتذار عن البطولة، لكنه لم يُعلن عن موقفه رسميًا حتى الآن بعد رفض الرابطة تأجيل لقاء المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “Etc” الفضائية: "الأهلي لديه لاعبين كثيرين في عدة مراكز، منهم أيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو وغيرهم".

وأضاف: "الأهلي لديه رغبة في معرفة شروط ولوائح خاصة بكأس الرابطة، ومنها الجانب المالي وحجم استفادة الأندية، وأيضًا حقوق البث التليفزيوني، والحقوق المالية والتجارية لكأس الرابطة بما أنها بطولة منفصلة عن بطولة الدوري المصري".

وواصل: "هل الأندية تعرف حقوقها من كأس الرابطة، وما هي حجم الأموال من عوائد المشاركة في البطولة؟، الأهلي وباقي الأندية يعرفون حقوقهم التجارية من بطولة الدوري وكأس السوبر وكأس مصر".

وأكمل: "لا أحب التقليل من كأس الرابطة، نريد معرفة لوائحها وحجم عوائدها، والأهلي سيعلن انسحابه من البطولة، ولا أحد سيفرض عقوبات ضده، لأنه لا توجد أي لوائح لها، خصوصًا أنه لا يوجد أي مداخيل مالية للأندية".

الأهلى الدوري المصري النادي الأهلي كأس الرابطة رابطة الأندية

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